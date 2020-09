Domenica In, Mara Venier annuncia un’ospite d’eccezione: Maria De Filippi (Di sabato 12 settembre 2020) Domenica In è pronta a ripartire e a tenere compagnia ai telespettatori come con la spumeggiante Mara Venier, regina delle domeniche pomeriggio. L’inizio del programma è stato segnato da qualche intoppo, come la polemica per l’intervento di Giuseppe Conte, ma la conduttrice ha nella manica ospiti speciali per la prima puntata. Mara Venier ha anche annunciato che nel corso di questa edizione, Domenica In accoglierà la punta di diamante della concorrenza, Maria De Filippi, con cui è legata da una profonda amicizia. Maria De Filippi a Domenica In La regina di Mediaset sarà un’ospite a Domenica In, una vera ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020)In è pronta a ripartire e a tenere compagnia ai telespettatori come con la spumeggiante, regina delle domeniche pomeriggio. L’inizio del programma è stato segnato da qualche intoppo, come la polemica per l’intervento di Giuseppe Conte, ma la conduttrice ha nella manica ospiti speciali per la prima puntata.ha ancheto che nel corso di questa edizione,In accoglierà la punta di diamante della concorrenza,De, con cui è legata da una profonda amicizia.DeIn La regina di Mediaset sarà un’ospite aIn, una vera ...

