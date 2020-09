Diletta Leotta show, nuovo spot sexy: “Aiutatemi a trovare l’uomo Power” (VIDEO) (Di sabato 12 settembre 2020) “Aiutatemi a trovare l’uomo Power”. Diletta Leotta, giornalista e conduttrice di DAZN, ha condiviso sul proprio profilo Instagram il nuovo spot di U.Power, marchio di calzature e abbigliamento da lavoro. Nella pubblicità la protagonista è proprio la Leotta assieme ad un ragazzo, cui non è stata rivelata l’identità. Quest’ultimo le avvolge una giacca per coprirla dal freddo, poi sparisce: “È partita ufficialmente la caccia all’uomo U.Power. Aiutatemi anche voi a trovarlo!”, scrive anche sui social. Diletta Leotta – Foto Antonio Fraioli Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) “Aiutatemi al’uomo Power”., giornalista e conduttrice di DAZN, ha condiviso sul proprio profilo Instagram ildi U.Power, marchio di calzature e abbigliamento da lavoro. Nella pubblicità la protagonista è proprio laassieme ad un ragazzo, cui non è stata rivelata l’identità. Quest’ultimo le avvolge una giacca per coprirla dal freddo, poi sparisce: “È partita ufficialmente la caccia all’uomo U.Power. Aiutatemi anche voi a trovarlo!”, scrive anche sui social.– Foto Antonio Fraioli

