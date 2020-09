DayDreamer – Le Ali del Sogno | nuova programmazione | in onda anche il 19 settembre FOTO

(Di sabato 12 settembre 2020) Grande novità per la soap opera turca– Le Ali delDopo il grande successo ottenuto con i tre episodi in prima serata, i vertici Mediaset hanno deciso di continuare a trasmettere– Le Ali delnel fine settimana. E se avevamo la conferma della messa indella soap opera turca per sabato 12 e domenica 13, nelle ultime siamo venuti a conoscenza di una novità. Ebbene sì, la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir sarà trasmessasabato 192020. C’è da sottolineare che laautunnale dello sceneggiato campione d’ascolti di questa estate va aggiornata di volta in volta. Infatti ad oggi non c’è ...

Terry77535931 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno... ci aspetta domani alle 16.15 su canale 5 #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni, triangolo d’amore tra Sanem e Can e un’ex - GhiselliViviana : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno... ci aspetta domani alle 16.15 su canale 5 #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - infoitcultura : ‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 settembre - marinel18181293 : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno... ci aspetta domani alle 16.15 su canale 5 #CanYaman #DemetÖzdemir ?? -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer Ali

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...Per Sanem si avvicina un momento fondamentale per la sua carriera. Can, infatti, le propone di tenere un discorso alla serata evento di Compass Sport e Sanem accetta. Aylin, però, non ha alcuna intenz ...