‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Sono sempre più appassionanti le dinamiche di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la soap turca che continua a mietere un enorme successo: dopo la messa in onda della prima serata lunedì scorso, la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir torna oggi pomeriggio, prima dell’esordio di Verissimo, e precederà anche, domani, la prima puntata di domenica Live. Abbiamo lasciato Can e Sanem sempre più vicini: dopo l’allontanamento voluto dall’imprenditore in seguito alla scoperta dell’alleanza della giovane con Emre, gli innegabili sentimenti reciproci li avevano riportati l’uno nelle braccia dell’altra, suscitando pettegolezzi nel quartiere degli Aydin e la gelosia di Deren. Negli episodi in onda in prima serata avevamo assistito, inoltre, alla nascita di un nuovo triangolo amoroso tra il minore dei ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 settembre 2020) Sono sempre più appassionanti le dinamiche di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la soap turca che continua a mietere un enorme successo: dopo la messa in onda della prima serata lunedì scorso, la serie con Can Yaman e Demet Ozdemir torna oggi pomeriggio, prima dell’esordio di Verissimo, e precederà anche, domani, la prima puntata diLive. Abbiamo lasciato Can e Sanem sempre più vicini: dopo l’allontanamento voluto dall’imprenditore in seguito alla scoperta dell’alleanza della giovane con Emre, gli innegabili sentimenti reciproci li avevano riportati l’uno nelle braccia dell’altra, suscitando pettegolezzi nel quartiere degli Aydin e la gelosia di Deren. Negli episodi in onda in prima serata avevamo assistito, inoltre, alla nascita di un nuovo triangolo amoroso tra il minore dei ...

