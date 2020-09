Cristiano Ronaldo in piscina con Georgina e la famiglia: “Il tempo migliore è…” (Di sabato 12 settembre 2020) "Il tempo trascorso con la famiglia è il migliore". Cristiano Ronaldo si gode qualche ora di riposo in compagnia insieme alla sua Georgina Rodriguez e ai figli. Il fuoriclasse portoghese ha postato una foto direttamente in piscina con la famiglia al completo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFCyPo1gD77/" Cristiano Ronaldo in piscina con Georgina e la famiglia: “Il tempo migliore è…” Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 12 settembre 2020) "Iltrascorso con laè il".si gode qualche ora di riposo in compagnia insieme alla suaRodriguez e ai figli. Il fuoriclasse portoghese ha postato una foto direttamente incon laal completo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFCyPo1gD77/"incone la: “Ilè…” Golssip.

UEFAcom_it : ?? Le più belle punizioni di @Cristiano #Ronaldo in #UCL ?? #FlashBackFriday - forumJuventus : Fantacalcio - forumJuventus : ??Riparte il #FantaVS con la 14^ edizione! ?? Iscriviti gratis anche tu, in palio tanti fantastici premi griffati J… - kilvertm23 : RT @MadridXtra: ??| Cristiano Ronaldo’s goodbye. - Teo__Visma : @Perez2782376447 @domenickodg @PBPcalcio @MilanTV In generale non starei a dare troppo peso ai numeri. Ho visto Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Georgina e Cristiano Ronaldo, foto in piscina insieme ai figli: "Il tempo con la famiglia è il migliore" | FOTO Corriere dell'Umbria Suarez: giallo Barcellona. E Dzeko vede Juve

Cena fra Messi e Koeman per reintegrare l’attaccante uruguaiano, ma il club è pronto a liberarlo già nella prossima settimana. Il passaporto per l’ex Liverpool non ha tempi certi. Intanto Milik non vi ...

FIFA 21, i giocatori con 5 stelle skill di abilità

Sono tra i più ricercati nel calciomercato del FIFA Ultimate Team, ma non solo. Anche nelle amichevoli e nella modalità carriera, i giocatori con 5 stelle skill, ovvero quelli capaci di dare vita a gi ...

Cena fra Messi e Koeman per reintegrare l’attaccante uruguaiano, ma il club è pronto a liberarlo già nella prossima settimana. Il passaporto per l’ex Liverpool non ha tempi certi. Intanto Milik non vi ...Sono tra i più ricercati nel calciomercato del FIFA Ultimate Team, ma non solo. Anche nelle amichevoli e nella modalità carriera, i giocatori con 5 stelle skill, ovvero quelli capaci di dare vita a gi ...