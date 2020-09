Crescono i casi di positività al covid-19 nel Sannio | il quadro della provincia

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento-i numeri di contagiati nel. I numeri subiscono una sensibile impennata nelle ultime 24 ore e la cosa non è sicuramente un buon viatico in vistariapertura delle scuole e, prima ancora, delle operazioni di voto per le elezioni regionali. Sono undici i nuovi, tre nel capoluogo sannita (uno è ricoverato fuori), quattro a Montesarchio, tre a Limatola ed uno a Sant’Angelo a Cupolo. Non mancano i guariti, che sono 4. L'articolodi positività al-19 nel: ilproviene da Anteprima24.it.

sole24ore : Fondazione Gimbe: frena l’aumento di nuovi casi ma crescono ricoveri e terapie intensive - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 1.695 nuovi casi e crescono i morti: 16 vittime nelle ultime 24 ore - matteociminari : Cioè ISRAELE ha 4.038 nuovi casi di Covid, fà il LOCKDOWN, la FRANCIA che ne a 10.000 NO. MACRON me lo deve SPIEGA… - uchida_kawasaki : RT @yoh_tanimoto: FAQ sul calcolo del Rt - yoh_tanimoto : FAQ sul calcolo del Rt -

Ultime Notizie dalla rete : Crescono casi

Rimangono in linea i dati dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 104 (ieri 106). Di questi 11 sono migranti che si trovano a bordo della nave quarantena Azzurra, in rada al port ...In Toscana sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 nelle ultime 24 ore (56 identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening). Ieri erano stati 92 (LEGGI QUI). I nuovi c ...