Covid, Sardegna: Sull’isola solo con tampone negativo (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova ordinanza del governatore Christian Solinas prevede che da lunedì potranno sbarcare in Sardegna solo persone con il risultato del tampone al coronavirus negativo Arriva la svolta in Sardegna: il governatore della Regione Solinas ha firmato nella tarda serata di ieri un’ordinanza per “invitare” tutte le persone che sbarcano sull’isola a presentare un certificato … L'articolo Covid, Sardegna: Sull’isola solo con tampone negativo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova ordinanza del governatore Christian Solinas prevede che da lunedì potranno sbarcare inpersone con il risultato delal coronavirusArriva la svolta in: il governatore della Regione Solinas ha firmato nella tarda serata di ieri un’ordinanza per “invitare” tutte le persone che sbarcano sull’isola a presentare un certificato … L'articolo: Sull’isolaconproviene da YesLife.it.

repubblica : La svolta della Sardegna, da lunedì sull'isola solo con test negativo al Covid - Tg1Raiofficial : In #Sardegna è allarme per l'aumento dei #ricoveri in terapia intensiva. Parla, per la prima volta, al Tg1, il giov… - Corriere : Covid, la Sardegna rialza le barriere: da lunedì sbarca solo chi dimostra di essere negativo - carmen_distaso : RT @DaliaDaliaanfo: Solinas: 'Covid: test per ingresso in Sardegna, esclusi i politici'. 'Perché io so io e voi non siete un cazzo'. - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Coronavirus, nuova ordinanza in Sardegna: test per chi arriva, mascherine obbligatorie h24 -