Covid, peggioramento lento ma costante, la trasmissione dai giovani agli anziani (Di sabato 12 settembre 2020) I dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute: «un lento e progressivo peggioramento dell’epidemia», con «importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale» Il Ministero della Salute, e l’Istituto superiore di Sanità hanno divulgato i dati del monitoraggio settimanale del contagio da Covid, in riferimento al periodo tra il 31 agosto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020) I dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute: «une progressivodell’epidemia», con «importanti segnali di allerta legati ad un aumento dellalocale» Il Ministero della Salute, e l’Istituto superiore di Sanità hanno divulgato i dati del monitoraggio settimanale del contagio da, in riferimento al periodo tra il 31 agosto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

salernonotizie : Covid in lento ma progressivo peggioramento, così il ministero della Salute - tax_tweet : Covid, 1616 contagi e 10 vittime. L'Iss: situazione in peggioramento - eccezioneallad1 : @proprioimeglio @chiccotesta Non c’è da sorprendersi. La crisi del settore Oil&Gas è partita prima, molto prima, de… - thomasschael : RT @QSanit: “#Contagi in aumento e torna a salire età media che si attesta a 35 anni. Attivi 2.280 #focolai. Pronti a nuovi interventi in c… - FnpLombardia : RT @QSanit: “#Contagi in aumento e torna a salire età media che si attesta a 35 anni. Attivi 2.280 #focolai. Pronti a nuovi interventi in c… -