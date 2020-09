Covid in Sardegna, nuova ordinanza: da lunedì test obbligatorio a chi arriva senza tampone (Di sabato 12 settembre 2020) Il provvedimento restrittivo del governatore Solinas dopo il boom di casi in agosto. Chi arriva deve presentare un certificato. Altrimenti verrà sottoposto a tampone e dovrà rimanere in isolamento fiduciario per 48 ore Leggi su corriere (Di sabato 12 settembre 2020) Il provvedimento restrittivo del governatore Solinas dopo il boom di casi in agosto. Chideve presentare un certificato. Altrimenti verrà sottoposto ae dovrà rimanere in isolamento fiduciario per 48 ore

