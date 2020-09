Covid, in Brasile superati i 130mila decessi (Di sabato 12 settembre 2020) Brasilia, 12 set. (Adnkronos) - In Brasile sono stati superati i 130mila morti per complicanze legate al Covid-19. Lo ha reso noto il governo brasiliano, confermando 874 decessi nelle ultime 24 ore e aggiornando a 130.396 il totale delle vittime. In merito ai contagi, sono invece 43.718 quelli registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, portando a 4.282.164 il totale dei casi. Lo Stato maggiormente colpito è quello di Sao Paulo, che ha 882.809 casi confermati e 32.338 morti. Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Brasilia, 12 set. (Adnkronos) - Insono statimorti per complicanze legate al-19. Lo ha reso noto il governo brasiliano, confermando 874nelle ultime 24 ore e aggiornando a 130.396 il totale delle vittime. In merito ai contagi, sono invece 43.718 quelli registrati nelle ultime 24 ore in, portando a 4.282.164 il totale dei casi. Lo Stato maggiormente colpito è quello di Sao Paulo, che ha 882.809 casi confermati e 32.338 morti.

irejdoc1897 : RT @Adnkronos: #Covid, in #Brasile superati i 130mila decessi - Adnkronos : #Covid, in #Brasile superati i 130mila decessi - luciacapuzzi1 : RT @dariocombo: Quante sono? Più di centomila. Ma le vittime del Covid in Brasile hanno, ciascuna, una storia unica. E, per questa necropol… - PatrizSarda : RT @cristinamucciol: L'unico contagio che va incrementato: la solidarietà. - viciocort : RT @cristinamucciol: L'unico contagio che va incrementato: la solidarietà. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Coronavirus ultime notizie. Sardegna, test all’ingresso. Fauci, ritorno alla normalità a fine 2021. Brasile, oltre 130mila morti Il Sole 24 ORE Nessuna Regione è Covid free. In Italia un morto su 5 era affetto da demenza

In Italia un morto su 5 era affetto da demenza Un morto di Covid-19 su 5 in Italia era affetto da demenza ... Stati Uniti, India, Kenya e Brasile). I tassi di mortalità risultano molto alti fra le ...

Covid-19: con 90mila infezioni in un giorno, l’India è il secondo Paese più colpito al mondo

Ad oggi i casi positivi sono 4.204.613; i morti 71.642. In India la mortalità è dell’1,72%; in Brasile e Stati Uniti è del 3%; a livello mondiale la mortalità è del 3,2%. Il governo cerca di far ripre ...

In Italia un morto su 5 era affetto da demenza Un morto di Covid-19 su 5 in Italia era affetto da demenza ... Stati Uniti, India, Kenya e Brasile). I tassi di mortalità risultano molto alti fra le ...Ad oggi i casi positivi sono 4.204.613; i morti 71.642. In India la mortalità è dell’1,72%; in Brasile e Stati Uniti è del 3%; a livello mondiale la mortalità è del 3,2%. Il governo cerca di far ripre ...