Covid, il piano d’autunno del governo: 200mila tamponi al giorno e super macchinari (Di sabato 12 settembre 2020) Il commissario Arcuri acquisterà super macchinari in grado di processare molti più esami. Test rapidi. Via a maxi campagne di screening nelle scuole, nelle strutture sanitarie, nel pubblico e per le forze dell'ordine Leggi su ilsole24ore (Di sabato 12 settembre 2020) Il commissario Arcuri acquisteràin grado di processare molti più esami. Test rapidi. Via a maxi campagne di screening nelle scuole, nelle strutture sanitarie, nel pubblico e per le forze dell'ordine

CottarelliCPI : Mentre in Italia il piano per la ripresa post-covid è fermo a poche linee guida, in Francia hanno già pubblicato 29… - enzomazza : Miozzo del Cts conferma che l’Italia è entrata in guerra contro il #COVID__19 senza un piano pandemico a febbraio.… - LegaSalvini : ONLINE I VERBALI DEL CTS: 'IL PIANO ANTI-COVID VA TENUTO SEGRETO' - PisaCinzia : RT @opilaspezia: A seguito dell'aumento dei casi di #Covid_19 riattivato il nostro punto di ascolto, con le #psicologhe che per il nostro #… - veronica_ange : @PaulLamanski E questo sul piano delle idee è giusto. Ma quando in un paese non c'è lavoro per tutti, ci sono milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid piano Covid, il piano d’autunno del governo: 200mila tamponi al giorno e super macchinari Il Sole 24 ORE Un nuovo contagio a Meta ed uno a Piano di Sorrento. Lotito (M5S): La mia ex e mio figlio positivi, 10 giorni per il tampone

“In nottata, mi è stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud che un’altro nostro concittadino dello stesso nucleo di famiglia, è risultato positivo al virus SARS-COVID-19”.

Economie a confronto/L’effetto Covid che favorisce la Cina contro gli Usa

Gli Stati Uniti si avvicinano alle prossime elezioni più divisi di quanto mai siano stati nella storia della loro democrazia. Di conseguenza cambieranno molte cose a seconda di chi, fra poco più di un ...

“In nottata, mi è stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud che un’altro nostro concittadino dello stesso nucleo di famiglia, è risultato positivo al virus SARS-COVID-19”.Gli Stati Uniti si avvicinano alle prossime elezioni più divisi di quanto mai siano stati nella storia della loro democrazia. Di conseguenza cambieranno molte cose a seconda di chi, fra poco più di un ...