Covid, ex ministro Guidi positivo (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sì, sono positivo anche io. Devo dire che il Covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili". Così, con una battuta all'Adnkronos, l'ex ministro per la Famiglia Antonio Guidi conferma la sua positività al tampone cui si è sottoposto ieri. "Mi ha preso anche a me - spiega - devo ringraziare davvero tutto il personale sanitario per la disponibilità dimostratami. In questi mesi, vista la mia situazione, mi sono sottoposto a controlli frequenti. Fino a questo momento ero risultato negativo a tutti i test, ma stamattina è arrivato l'esito del tampone di ieri: positivo". Una notizia che non spaventa l'ex ministro. "Non mi intimorisce affatto, mi curerò. Certo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sì, sonoanche io. Devo dire che ilsi è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili". Così, con una battuta all'Adnkronos, l'exper la Famiglia Antonioconferma la sua positività al tampone cui si è sottoposto ieri. "Mi ha preso anche a me - spiega - devo ringraziare davvero tutto il personale sanitario per la disponibilità dimostratami. In questi mesi, vista la mia situazione, mi sono sottoposto a controlli frequenti. Fino a questo momento ero risultato negativo a tutti i test, ma stamattina è arrivato l'esito del tampone di ieri:". Una notizia che non spaventa l'ex. "Non mi intimorisce affatto, mi curerò. Certo è ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sì, sono positivo anche io. Devo dire che il covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili". Così, con una battuta all'Adnkronos, l' ...

