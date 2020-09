Covid, contagi in lieve calo. 187 malati in terapia intensiva. Riprende la sperimentazione del vaccino (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1501 i contagi nelle ultime 24 ore e sei i decessi (ieri ne sono stati registrati 10). I tamponi effettuati sono stati 92mila e settecento. 187 i ricoveri in terapia intensiva (+ sette dalla giornata di ieri). Nessuna regione è a zero contagi. E’ stazionaria la situazione in Italia mentre si attende con ansia la riapertura delle scuole per verificare se il virus farà più danni di quelli dei mesi estivi. Buone notizie per il vaccino: Riprende la sperimentazione Buone notizie sul fronte vaccini: l’università di Oxford Riprende il trial clinico del vaccino sviluppato insieme all’azienda AstraZenca, stoppato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1501 inelle ultime 24 ore e sei i decessi (ieri ne sono stati registrati 10). I tamponi effettuati sono stati 92mila e settecento. 187 i ricoveri in(+ sette dalla giornata di ieri). Nessuna regione è a zero. E’ stazionaria la situazione in Italia mentre si attende con ansia la riapertura delle scuole per verificare se il virus farà più danni di quelli dei mesi estivi. Buone notizie per illaBuone notizie sul fronte vaccini: l’università di Oxfordil trial clinico delsviluppato insieme all’azienda AstraZenca, stoppato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante ...

ROMA – Nelle ultime 24 ore sono 1501 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Il totale da inizio emergenza sale così a 286.297. 6 morti registrati da ieri per un totale di 35.603 vittime. 213.219 i ...

IL VIRUS RIALZA LA TESTA

Il Coronavirus ha rialzato la testa. L'Istituto superiore di Sanità lo conferma nel monitoraggio settimanale, sottolineando il "lento e progressivo peggioramento" della situazione dovuto alla circolaz ...

