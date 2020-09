Covid, a Roma il caso peruviani: contagi alle feste nei bar, in tre giorni 70 malati (Di sabato 12 settembre 2020) Era già successo con i bengalesi. E ora succede alla comunità peruviana a Roma. Le proporzioni sono simili ma non sono casi di rientro visto che il Perù è ancora chiuso ed... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 settembre 2020) Era già successo con i bengalesi. E ora succede alla comunità peruviana a. Le proporzioni sono simili ma non sono casi di rientro visto che il Perù è ancora chiuso ed...

welikeduel : Il raduno romano dei negazionisti #nomask nelle immagini di Veronica Altimari #propagandalive @AltimariVero - Agenzia_Italia : Paolo Savona positivo al Covid-19, chiudono le sedi Consob di Roma e Milano - pdnetwork : A Roma manifestazione vergognosa dei #negazionisti e #nomask. Insultate così le vittime del #Covid, fischiato Matta… - anncapo1 : I ragazzi a scuola come fossero carcerati. 50% in presenza in classe e 50% da casa. Divisi a giorni alterni per3 gi… - Max_Alle : RT @f_ronchetti: Dopo l'indegno raduno dei complottisti #NoMask e negazionisti del #Covid_19 oggi si replica con la manifestazione a Roma d… -