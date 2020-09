Covid-19, ultime notizie – Romania, 1.311 nuovi casi in 24 ore. Italia, positivo un giocatore della Primavera del Toro. Oxford riprende la sperimentazione del vaccino. Quasi 400 mila casi in Iran. (Di sabato 12 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 1501 positivi e rallenta la crescita sia delle terapie intensive (+7) sia delle vittime (+6) – Il bollettino della Protezione Civile 12 settembreCoronavirus, in Lombardia 269 nuovi positivi ma le terapie intensive sono stabili a 27 ricoverati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore – Il bollettino della Regione Lombardia 12 settembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 1501 positivi e rallenta la crescita sia delle terapie intensive (+7) sia delle vittime (+6) – Il bollettinoProtezione Civile 12 settembreCoronavirus, in Lombardia 269positivi ma le terapie intensive sono stabili a 27 ricoverati. Nessun decesso nelle24 ore – Il bollettinoRegione Lombardia 12 settembrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinisterosalute:-19 in-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le ...

fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - fanpage : Nuovi casi di #Covid all'ospedale di Genova - La7tv : #omnibus Nino @Cartabellotta (GIMBE) analizza i dati del contagio #Covid delle ultime settimane: 'In aumento il rap… - dv_htdcanbf : @stebaraz @eschatonit @lucianocapone @istbrunoleoni Io ne so meno di entrambi ma imho se vedo i roghi in California… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Nuovi casi di #Covid all'ospedale di Genova -