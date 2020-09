Covid-19 | tre nuovi pazienti ricoverati al “San Pio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 51 tamponi ordinari, dei quali nr. 2 risultati positivi. I due positivi non rappresentanocasi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sononell’Areanr. 9positivi, dei quali tre residenti nella provincia di Benevento e sei in altre province. L'articolo-19, treal “San Pio” proviene da Anteprima24.it.