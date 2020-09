Covid-19, Certificati medici dopo 3 giorni di assenza a scuola (Di sabato 12 settembre 2020) I presidi sui Certificati medici dopo 3 giorni di assenza "In materia sanitaria non interveniamo, ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a scuola, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza Certificati medici. Se uno studente si assenta e la scuola non sa il perché (ovvero non rientra nei casi Covid, ndr) potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale. Allora bisognerebbe reintrodurre un obbligo di certificazione al rientro. Almeno sopra i tre giorni di malattia". Lo propone il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 settembre 2020) I presidi suidi"In materia sanitaria non interveniamo, ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza. Se uno studente si assenta e lanon sa il perché (ovvero non rientra nei casi, ndr) potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale. Allora bisognerebbe reintrodurre un obbligo di certificazione al rientro. Almeno sopra i tredi malattia". Lo propone il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.

PMurroccu : RT @andiamoviaora: ??Ricordiamo i dati sui certificati di morte per MALATTIE RESPIRATORIE. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima… - FraterVentus : RT @andiamoviaora: ??Ricordiamo i dati sui certificati di morte per MALATTIE RESPIRATORIE. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima… - bwin1966 : RT @andiamoviaora: ??Ricordiamo i dati sui certificati di morte per MALATTIE RESPIRATORIE. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima… - Faniuzza1 : RT @andiamoviaora: ??Ricordiamo i dati sui certificati di morte per MALATTIE RESPIRATORIE. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima… - Alessan90825269 : RT @andiamoviaora: ??Ricordiamo i dati sui certificati di morte per MALATTIE RESPIRATORIE. Nel marzo 2019 sono state 15.189 e l’anno prima… -