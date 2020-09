Covid-19, altri 1501 nuovi positivi ma aumentano ancora le terapie intensive (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1.501 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 92.706 tamponi effettuati. Sei le persone decedute. Lieve calo quindi rispetto a venerdì sia per contagi,... Leggi su globalist (Di sabato 12 settembre 2020) Sono 1.501 icasi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 92.706 tamponi effettuati. Sei le persone decedute. Lieve calo quindi rispetto a venerdì sia per contagi,...

IlContiAndrea : Casi di positività al #Covid_19 a #solitiignoti #GfVip #Elisir In televisione come nella realtà: non esistono zone… - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - insopportabile : Abbiamo capito che il Covid non fa distinzione di classe sociale, istruzione, provenienza, razza, religione o altri… - infoitinterno : Covid-19, il nuovo bollettino medico: altri 1501 positivi - BeliceIt : Covid, in Sicilia molti malati in più: non basta il Cervello, pronti altri ospedali – La Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 11 positivi: tra loro un ragazzo di 20 anni Il Messaggero Pavia, bimba positiva al Covid. Asilo in quarantena

Una bambina di 4 anni che frequenta l'asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats (l'ex Asl) e Comune di Pavia hanno già pro ...

Coronavirus, altri tre nuovi casi a Sciacca. Ancora in isolamento 200 persone partecipanti a due matrimoni

Tre nuovi casi di Coronavirus a Sciacca. Si tratta di un sessantenne e due trentenni risultati positivi al tampone. Lo ha comunicato il sindaco Francesca Valenti, che ha avuto notizia dall’Asp di Agri ...

Una bambina di 4 anni che frequenta l'asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats (l'ex Asl) e Comune di Pavia hanno già pro ...Tre nuovi casi di Coronavirus a Sciacca. Si tratta di un sessantenne e due trentenni risultati positivi al tampone. Lo ha comunicato il sindaco Francesca Valenti, che ha avuto notizia dall’Asp di Agri ...