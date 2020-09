Cosenza, Bittante ancora rossoblù: ha rinnovato fino al 2022 (Di sabato 12 settembre 2020) Cosenza - In casa del Cosenza si festeggia un rinnovo per la retroguardia: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l'accordo con il calciatore Luca Bittante siglando un contratto fino al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020)- In casa delsi festeggia un rinnovo per la retroguardia: "La SocietàCalcio comunica di aver trovato l'accordo con il calciatore Lucasiglando un contrattoal ...

sportli26181512 : Cosenza, Bittante ancora rossoblù: ha rinnovato fino al 2022: Il duttile terzino ha collezionato 33 presenze in un… - IlianRagman : RT @CosenzaOfficial: ?? È bello ritrovarti, Bit! ???? In rossoblù per altri due anni ???? L'UFFICIALITÀ - dariuzzu : RT @CosenzaOfficial: ?? È bello ritrovarti, Bit! ???? In rossoblù per altri due anni ???? L'UFFICIALITÀ - CosenzaPost : Cosenza, ora è ufficiale: Luca Bittante vestirà rossoblu per altri 2 anni - Kantebestie : RT @DiMarzio: #Cosenza, ufficiale il rinnovo di #Bittante -