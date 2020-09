Coronavirus, Walter Ricciardi avverte: “Necessario scaricare Immuni o si rischia di perdere il controllo” (Di sabato 12 settembre 2020) “Importantissimo ora scaricare l’app Immuni per facilitare il contact tracing e limitare immediatamente i focolai epidemici, altrimenti dovrà essere fatto manualmente e si corre il rischio di perdere il controllo“: lo ha scritto su Twitter Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e del ministro della Salute Roberto Speranza, in riferimento all’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute sul Coronavirus in Italia. Ricciardi ricorda che “ad agosto il 13,1% dei casi di Coronavirus è stato trovato in cittadini italiani di ritorno dall’estero. La maggior parte delle infezioni continua ad essere contratta localmente ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) “Importantissimo oral’appper facilitare il contact tracing e limitare immediatamente i focolai epidemici, altrimenti dovrà essere fatto manualmente e si corre il rischio diil controllo“: lo ha scritto su Twitter, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e del ministro della Salute Roberto Speranza, in riferimento all’ultimo monitoraggio Iss-ministero della Salute sulin Italia.ricorda che “ad agosto il 13,1% dei casi diè stato trovato in cittadini italiani di ritorno dall’estero. La maggior parte delle infezioni continua ad essere contratta localmente ...

