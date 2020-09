Coronavirus ultime notizie: ricoveri terapia intensiva, i dati aggiornati (Di sabato 12 settembre 2020) Coronavirus ultime notizie: cosa dice il bollettino del Ministero della Sanità di venerdì 11 settembre? Continuano a crescere contagi, nessuna regione è rimasta a quota zero casi. Ecco tutti i dettagli dell’ultimo monitoraggio della curva epidemiologica.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino dell’11 settembre 2020 Coronavirus ultime notizie – I dati dell’ultimo bollettino del Ministero della Sanità relativo a venerdì 11 settembre 2020: in 24 ore si registrano 1.616 nuovi casi (il giorno prima i nuovi casi erano stati 1.597). Nessuna regione è rimasta a quota zero casi: incrementi significativi in ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 12 settembre 2020): cosa dice il bollettino del Ministero della Sanità di venerdì 11 settembre? Continuano a crescere contagi, nessuna regione è rimasta a quota zero casi. Ecco tutti i dettagli dell’ultimo monitoraggio della curva epidemiologica.Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino dell’11 settembre 2020– Idell’ultimo bollettino del Ministero della Sanità relativo a venerdì 11 settembre 2020: in 24 ore si registrano 1.616 nuovi casi (il giorno prima i nuovi casi erano stati 1.597). Nessuna regione è rimasta a quota zero casi: incrementi significativi in ...

