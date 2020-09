Coronavirus: tampone obbligatorio per chi sbarca in Sardegna, l’ordinanza di Solinas (Di sabato 12 settembre 2020) A fronte dell’aumento dei contagi sull’isola nel mese di agosto, il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha emanato una nuova ordinanza. A partire da lunedì 14 settembre, chiunque arrivi dovrà sottoporsi ad un tampone obbligatorio. Saranno esenti solo coloro che dimostreranno di essersi sottoposti ad un test negativo nelle 48ore prima dell’arrivo. tampone obbligatorio per chi sbarca in Sardegna La nuova ordinanza firmata dal Governatore Solinas prevede che tutti i turisti che, dal 14 settembre, sbarcano sull’isola presentino una sorta di “patente di immunità”. Devono, quindi, essere in grado di dimostrare di essersi sottoposti ad un ... Leggi su notizieora (Di sabato 12 settembre 2020) A fronte dell’aumento dei contagi sull’isola nel mese di agosto, il Presidente della Regione, Christian, ha emanato una nuova ordinanza. A partire da lunedì 14 settembre, chiunque arrivi dovrà sottoporsi ad un. Saranno esenti solo coloro che dimostreranno di essersi sottoposti ad un test negativo nelle 48ore prima dell’arrivo.per chiinLa nuova ordinanza firmata dal Governatoreprevede che tutti i turisti che, dal 14 settembre,no sull’isola presentino una sorta di “patente di immunità”. Devono, quindi, essere in grado di dimostrare di essersi sottoposti ad un ...

