Coronavirus | Sima | “Le dichiarazioni di Trump? La vera notizia è la diffusione del virus nell’aria”

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – “La vera notizia non e’ l’aver minimizzato di proposito la potenziale entita’ della pandemia da parte del Presidente Trump, ma la rivelazione addirittura partita dal Presidente Cinese Xi circa la diffusione del coronavirus per via aerea“. È quanto afferma il presidente della Societa’ Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), il prof. Alessandro Miani, in merito alle rivelazioni sulla telefonata intercorsa, il 7 febbraio scorso, tra il Presidente americano Trump e il giornalista della CNN Bob Woodward.