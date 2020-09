Coronavirus | Sant’Orsola | “Il Covid non molla | il vaccino contro l’influenza sarà determinante”

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – In attesa del vaccino contro il Covid, nei prossimi mesi sara’ “particolarmente determinante” l’uso di quelli per l’influenza. L’appello arriva dal policlinico Sant’Orsola per bocca della direttore generale Chiara Gibertoni, oggi a margine dell’inaugurazione del Day service di Oncologia medica, ristrutturato grazie ai fondi raccolti con la vendita delle luminarie con “L’anno che verra’” di Lucio Dalla.