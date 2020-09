Coronavirus, Russia: distribuito primo lotto del vaccino (Di sabato 12 settembre 2020) Continua la lotta contro al Coronavirus, con la Russia che ha distribuito il primo lotto del vaccino nelle varie regioni del paese. E’ la Russia la prima nazione a pubblicare un vaccino pronto ad arrivare in tutte le regioni del paese già dai prossimi giorni. La nazione governata da Vladimir Putin batte le concorrenti, ed … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Continua la lotta contro al, con lache haildelnelle varie regioni del paese. E’ lala prima nazione a pubblicare unpronto ad arrivare in tutte le regioni del paese già dai prossimi giorni. La nazione governata da Vladimir Putin batte le concorrenti, ed … L'articolo proviene da www.inews24.it.

Il Brasile supera un'altra soglia psicologica, ossia quella dei 130 mila decessi causati dal coronavirus. Nel Paese sudamericano sono stati registrati più di 43 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore e i ...

La Russia si sta attenendo a un piano per iniziare a vaccinare ... AstraZeneca Plc ha smesso di somministrare questa settimana il suo vaccino sperimentale contro il coronavirus dopo che una persona ...

