Coronavirus, riprende la sperimentazione del vaccino Astrazeneca (Di sabato 12 settembre 2020) L'università di Oxford riprende il trial clinico del vaccino contro il Coronavirus sviluppato insieme all'azienda Astrazeneca, dopo lo stop nei giorni scorsi per via di una seria reazione avversa in uno dei volontari. Buone notizie per il vaccino messo a punto dall'Università di Oxford in collaborazione con la multinazionale Astrazeneca e il centro di ricerca …

