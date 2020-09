Coronavirus, riprende la sperimentazione del candidato vaccino Oxford-AstraZeneca (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – Riprende la sperimentazione del candidato vaccino AZD1222 di Oxford-AstraZeneca in collaborazione con l’Irbm di Pomezia tramite la divisione Advent contro il coronavirus. Dopo lo stop di pochi giorni fa che ha portato alla sospensione volontaria della vaccinazione in tutti i trial clinici per consentire la revisione dei dati sulla sicurezza dopo un singolo caso di reazione avversa inattesa che si e’ verificata all’interno dello studio di fase III nel Regno Unito. Leggi su dire (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – Riprende la sperimentazione del candidato vaccino AZD1222 di Oxford-AstraZeneca in collaborazione con l’Irbm di Pomezia tramite la divisione Advent contro il coronavirus. Dopo lo stop di pochi giorni fa che ha portato alla sospensione volontaria della vaccinazione in tutti i trial clinici per consentire la revisione dei dati sulla sicurezza dopo un singolo caso di reazione avversa inattesa che si e’ verificata all’interno dello studio di fase III nel Regno Unito.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #AstraZeneca riprende i test sul #vaccino in #Gb. Lo stop nei giorni scorsi dopo che un volontario si… - Corriere : Vaccino, AstraZeneca riprende test dopo lo stop per reazione avversa: «Nessun problema di sicurezza» - repubblica : Coronavirus nel mondo: AstraZeneca riprende la sperimentazione del vaccino in Gran Bretagna [aggiornamento delle 16… - salutedomani : CORONAVIRUS, RIPRENDE SPERIMENTAZIONE VACCINO ASTRAZENECA - Agenzia_Dire : #Coronavirus, riprende la sperimentazione del candidato #vaccino #Oxford #AstraZeneca -