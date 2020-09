Coronavirus, riparte la sperimentazione del vaccino Astrazeneca-Oxford (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - L'università di Oxford e Astrazeneca hanno riavviato la sperimentazione nel Regno Unito del vaccino contro il Covid-19, dopo che lo studio era stato interrotto a causa delle ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - L'università dihanno riavviato lanel Regno Unito delcontro il Covid-19, dopo che lo studio era stato interrotto a causa delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riparte Coronavirus, riparte la sperimentazione del vaccino Astrazeneca-Oxford La Voce di Mantova Tom Hanks torna in Australia dopo il Coronavirus, riparte il set del film su Elvis Presley

Dopo quasi sei mesi di stop a causa del Coronavirus, il film su Elvis Presley con Tom Hanks può finalmente riprendere i lavori. Lo ha fatto sapere il regista Baz Luhrmann: “Bentornati cast e crew!”. A ...

Certificati, distanze, temperatura. Tra dubbi e ordinanze, guida pratica per tornare a scuola

ROMA. La riapertura delle scuole lunedì porta con sè ancora molte incertezze. I presidi chiedono al governo di reintrodurre il certificato medico per il rientro di alunni che si sono assentati: «In te ...

