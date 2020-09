Coronavirus | riparte la sperimentazione del vaccino Astrazeneca-Oxford

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’università dihanno riavviato lanel Regno Unito delcontro il Covid-19, dopo che lo studio era stato interrotto a causa delle preoccupazioni generate dalla reazione anomala su uno dei partecipanti al trial. Dahanno fatto sapere che l’autorità di regolamentazione del Regno Unito, la Medicines Health Regulatory Authority, ha raccomandato che lo studio riprendesse. “Il comitato del Regno Unito ha concluso le sue indagini e ha raccomandato all’MHRA che gli studi nel Regno Unito possano riprendere in sicurezza”, ha spiegato una fonte daa bloomberg.com. Una notizia importante anche per l’Italia considerato che l’Irbm di Pomezia è ...

