Coronavirus, nessuna regione a zero contagi: 1501 nuovi casi nelle ultime 24 ore, calano le vittime (Di sabato 12 settembre 2020) calano leggermente i contagi per Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297.In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall'inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Oltre 92 mila i tamponi effettuati contro i 98.880 di 24 ore fa.I pazienti in terapia intensiva aumentano di 7 unità arrivando a 182. I ricoverati con sintomi sono ora 1.951 (+1.002 rispetto a ieri), in isolamento ...

Sono 103 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania su 5.427 tamponi eseguiti: lo rende noto l’Unità di crisi precisando che 19 di questi sono casi di rientro o collegati a precedenti contag ...

Nessuna guarigione ma tre dimossioni da Cona e due casi sospetti risultati negativi. In regione un decesso nel Bolognese e 138 contagi su 10mila tamponi FERRARA. Altri dodici positivi nel Ferrarese, t ...

Sono 103 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania su 5.427 tamponi eseguiti: lo rende noto l’Unità di crisi precisando che 19 di questi sono casi di rientro o collegati a precedenti contag ...Nessuna guarigione ma tre dimossioni da Cona e due casi sospetti risultati negativi. In regione un decesso nel Bolognese e 138 contagi su 10mila tamponi FERRARA. Altri dodici positivi nel Ferrarese, t ...