Coronavirus, l'India supera i 4,6 milioni di contagi: 97.570 in un giorno (Di sabato 12 settembre 2020) Con un nuovo record di 97.570 casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, l'India supera i 4,6 milioni di contagi da inizio epidemia. Lo riferiscono le autorità, segnalando anche 1.201 decessi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 settembre 2020) Con un nuovo record di 97.570 casi diregistrati nelle ultime 24 ore, l'i 4,6dida inizio epidemia. Lo riferiscono le autorità, segnalando anche 1.201 decessi ...

