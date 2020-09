Coronavirus, la scuola riparte: edizione speciale di Sky TG24. Inviateci i vostri video (Di sabato 12 settembre 2020) Il 14 settembre Sky TG24 si trasferisce a Codogno, città simbolo dell’inizio della pandemia di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO speciale), per raccontare dall’interno il primo giorno di scuola di un anno scolastico destinato a restare nella storia. “Banchi di prova”, edizione speciale del nostro Buongiorno, condotto da Tonia Cartolano, è l'approfondimento di Sky TG24 che per l’occasione andrà interamente in onda dall'atrio di un liceo della cittadina del lodigiano colpita per prima dal Coronavirus. Inviateci video per raccontarci le vostre esperienze e sensazioni. Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 settembre 2020) Il 14 settembre Skysi trasferisce a Codogno, città simbolo dell’inizio della pandemia di(GLI AGGIORNAMENTI - LO), per raccontare dall’interno il primo giorno didi un anno scolastico destinato a restare nella storia. “Banchi di prova”,del nostro Buongiorno, condotto da Tonia Cartolano, è l'approfondimento di Skyche per l’occasione andrà interamente in onda dall'atrio di un liceo della cittadina del lodigiano colpita per prima dalper raccontarci le vostre esperienze e sensazioni.

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS, scuola: un bando per dare a tutti gli istituti un contributo di tremila euro finalizzati all’acquis… - Agenzia_Ansa : #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la re… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la scuola non è un posto fatato, asettico, dove il r… - paolotaioli : RT @larenait: Prima pagina di sabato 12 settembre 2020 #Larenaoggi - RaiNews : Ats e Comune hanno già provveduto a mandare in quarantena gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola CORONAVIRUS: SCUOLA, la MINISTRA AZZOLINA annuncia QUALI studenti useranno la MASCHERINA e perché. Ecco il VIDEO iL Meteo “Estote parati”, siate pronti

Ora si teme la grande ondata legata alla riapertura delle scuole, e sicuramente sarà così ... Insomma, nessuno è al riparo dalla sorpresa di ritrovarsi positivo al Covid-19: chi lavora in luoghi ...

Trieste, allarme contagio nelle case di riposo: rafforzati i controlli sul personale

Guardia alzata dopo i nove casi all’Hotel Fernetti. Verifiche sanitarie ogni due settimane e appelli alla serietà fuori dal lavoro TRIESTE I protocolli anti-contagio ci sono già, assicurano i responsa ...

Ora si teme la grande ondata legata alla riapertura delle scuole, e sicuramente sarà così ... Insomma, nessuno è al riparo dalla sorpresa di ritrovarsi positivo al Covid-19: chi lavora in luoghi ...Guardia alzata dopo i nove casi all’Hotel Fernetti. Verifiche sanitarie ogni due settimane e appelli alla serietà fuori dal lavoro TRIESTE I protocolli anti-contagio ci sono già, assicurano i responsa ...