Coronavirus, la Sardegna si blinda: ingresso nell'Isola solo con non positività certificata (Di sabato 12 settembre 2020) La Sardegna fa sul serio e si blinda, nella tarda serata di ieri è arrivata la stretta sugli ingressi attraverso la nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna che prevede la certificazione di non positività per chi arriva nell'Isola. Una sorta di passaporto sanitario, a cui il presidente Christian Solinas aveva pensato all'inizio della stagione estiva e turistica e che aveva accantonato travolto da critiche e accuse arrivate anche da esponenti del Governo nazionale. Dopo la ripresa del virus -'arrivato da fuori, a luglio la Sardegna era Covid free' ha ribadito più volte Solinas – con i contagi registrati ad agosto e i numeri che anche nell'Isola crescono (da giorni la terapia intensiva del principale Covid hospital, il Santissima ...

