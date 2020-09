Coronavirus, la Sardegna rafforza i controlli: certificazione di negatività o tampone per entrare. “Chi rifiuta rimarrà in isolamento” (Di sabato 12 settembre 2020) La Sardegna corre ai ripari dopo i numerosi focolai registrati in estate, con il maggiore afflusso di turisti e i locali aperti, e la nuova risalita del numero di casi giornalieri nel Paese. Nella nuova ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas, chiunque voglia recarsi sull’isola sarà invitato a presentarsi all’imbarco con una certificazione di negatività, ma in caso contrario sarà comunque obbligato a sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro 48 ore dall’arrivo in regione. A chiarire la disposizione della giunta sarda è l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu: “Non c’è l’obbligo di presentarsi all’imbarco con una certificazione di negatività perché nell’ordinanza si parla solo di un invito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Lacorre ai ripari dopo i numerosi focolai registrati in estate, con il maggiore afflusso di turisti e i locali aperti, e la nuova risalita del numero di casi giornalieri nel Paese. Nella nuova ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas, chiunque voglia recarsi sull’isola sarà invitato a presentarsi all’imbarco con unadi negatività, ma in caso contrario sarà comunque obbligato a sottoporsi amolecolare o antigenico entro 48 ore dall’arrivo in regione. A chiarire la disposizione della giunta sarda è l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu: “Non c’è l’obbligo di presentarsi all’imbarco con unadi negatività perché nell’ordinanza si parla solo di un invito ...

