Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 12 settembre 2020. Frena la crescita dei contagi in Italia: 1.501 nuovi casi oggi contro i 1.616 di ieri, a fronte però di meno tamponi: 92.706 contro i 98.880 di 24 ore fa. Il totale sale così a 286.297 casi dall'inizio dell'epidemia. In calo anche i decessi: sono 6 oggi (ieri 10), per un totale di 35.603. Aumentano i guariti, 759 in un giorno contro i 547 di ieri, e sono 213.191 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

