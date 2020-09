Coronavirus Italia, bollettino 12 settembre: in calo nuovi casi (1.501) e tamponi (92mila) (Di sabato 12 settembre 2020) In lieve calo i nuovi contagi registrati in 24 ore, ma anche il numero di tamponi fatti (quasi 93mila). Sei i morti, 7 i ricoveri in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 1.501 (contro i 1.616 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 269, poi Lazio con 155. I nuovi tamponi sono 92.706, mentre ieri erano stati 98.880. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 182 (+7). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 settembre 2020) In lievecontagi registrati in 24 ore, ma anche il numero difatti (quasi 93mila). Sei i morti, 7 i ricoveri in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 12(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Idiinsono 1.501 (contro i 1.616 di ieri), sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 269, poi Lazio con 155. Isono 92.706, mentre ieri erano stati 98.880. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 182 (+7). Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto ...

Mov5Stelle : 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave… - Agenzia_Ansa : Ancora in salita i contagi in Italia,+1.616 in 24 ore. Dieci i morti #Coronavirus #ANSA - Corriere : ???? ULTIM'ORA – L'indice è 1,14, sopra il livello di guardia - SCervarelli : RT @lucarango88: @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #12settembre Casi +1.501(286.297 +0,53%) Guariti +759(213.191 +0,36%) Deceduti +6… - Libero_official : Frenano i contagi, ma balzano i ricoveri. #Coronavirus, il bollettino non salva nessuna regione… -