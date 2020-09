Coronavirus: Iran, 6 morti per finto farmaco anti-Covid (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - TEHERAN, 12 SET - Almeno sei persone sono morte a Shahriar, nella provincia di Teheran, per essersi iniettate un falso farmaco, spacciato per Remdesivir, per combattere il Coronavirus. Lo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - TEHERAN, 12 SET - Almeno sei persone sono morte a Shahriar, nella provincia di Teheran, per essersi iniettate un falso, spacciato per Remdesivir, per combattere il. Lo ...

fisco24_info : Coronavirus: Iran, 2.063 casi e 129 morti in 24 ore: I contagi salgono a 395.488, i morti sono 22.798 - CorriereQ : Coronavirus: Iran, 2.063 casi e 129 morti in 24 ore - iconanews : Coronavirus: Iran, 2.063 casi e 129 morti in 24 ore - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Lun 7 Set (2 giorni fa) Calo in nuovi casi India e USA crisi peggiori Poi: Brasile, Arge… - AfsharNazli : RT @ghazal844: Secondo quanto riferito dall'opposizione iraniana @Mojahedineng, oltre 99.600 persone sono morte a causa del #coronavirus in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, 6 morti per finto farmaco anti-Covid - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Iran, 6 morti per finto farmaco anti-Covid

I cinque avevano già venduto 52 flaconi nella provincia di Teheran. L'Iran registra un totale di 22.913 morti per coronavirus e 397.801 casi confermati. (ANSA).

Se l'ISIS è davvero in ripresa in Siria, la colpa è degli Stati Uniti, non dell'Iran

Esperti americani affermano che lo Stato Islamico (IS, ex ISIS), una volta creduto sconfitto, è di nuovo in forze grazie alla pandemia Covid-19 e all'Iran. Ma il fatto è che l'IS sarà sempre il sottop ...

I cinque avevano già venduto 52 flaconi nella provincia di Teheran. L'Iran registra un totale di 22.913 morti per coronavirus e 397.801 casi confermati. (ANSA).Esperti americani affermano che lo Stato Islamico (IS, ex ISIS), una volta creduto sconfitto, è di nuovo in forze grazie alla pandemia Covid-19 e all'Iran. Ma il fatto è che l'IS sarà sempre il sottop ...