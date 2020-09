Coronavirus, in Lombardia 269 nuovi positivi ma le terapie intensive sono stabili a 27 ricoverati. Nessun decesso nelle ultime 24 ore (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreIl bollettino del 12 settembre Anche oggi, con un numero simile di tamponi, i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono leggermente superiori a quota 250. Se ieri erano +257 con 17.986 tamponi, oggi sono +269 con 16.493 tamponi. A differenza di ieri però, oggi non si registrano morti a causa del Covid. La situazione nelle terapie intensive è stabile a quota 27, dopo un calo di 3 persone registrato ieri, mentre 5 persone in più sono state ricoverate da ieri. Il numero di guariti e dimessi aumenta invece di 293 unità. Milano si conferma la provincia con il più alto numero di nuovi casi: +102 di cui ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie del 12 settembreIl bollettino del 12 settembre Anche oggi, con un numero simile di tamponi, icasi diinleggermente superiori a quota 250. Se ieri erano +257 con 17.986 tamponi, oggi+269 con 16.493 tamponi. A differenza di ieri però, oggi non si registrano morti a causa del Covid. La situazioneè stabile a quota 27, dopo un calo di 3 persone registrato ieri, mentre 5 persone in piùstate ricoverate da ieri. Il numero di guariti e dimessi aumenta invece di 293 unità. Milano si conferma la provincia con il più alto numero dicasi: +102 di cui ...

