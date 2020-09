Coronavirus in Italia, ultime notizie. Sardegna introduce i test per chi arriva nell’isola. Paolo Savona positivo: chiuse le sedi del Consob (Di sabato 12 settembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 36.767 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Pandemia che, al momento, vede il grosso dei contagi all’estero, in particolare negli Stati Uniti e India (qui le ultime notizie sul Covid nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 12 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 7 – Paolo Savona positivo al Covid, la ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020)in, ledi oggi– Sono 36.767 le persone attualmente positive alin, che finora ha contagiato 284.796 cittadini provocando 35.597 morti. Pandemia che, al momento, vede il grosso dei contagi all’estero, in particolare negli Stati Uniti e India (qui lesul Covid nel mondo). Di seguito tutte ledi oggi, sabato 12 settembre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 7 –al Covid, la ...

Mov5Stelle : 'Il MoVimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno espresso il Presidente del Consiglio che, nel periodo più grave… - Agenzia_Ansa : Ancora in salita i contagi in Italia,+1.616 in 24 ore. Dieci i morti #Coronavirus #ANSA - Corriere : ???? ULTIM'ORA – L'indice è 1,14, sopra il livello di guardia - messveneto : Coronavirus, sul controllo della febbre a scuola è scontro Cirio-Azzolina - messveneto : Coronavirus, ora in Usa si affaccia l’incubo lockdown -