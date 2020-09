Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 12 settembre: 1.501 nuovi casi e 6 morti (Di sabato 12 settembre 2020) Calano leggermente i contagi: ieri 1616 nuovi casi e 10 decessi, oggi 1.501 nuovi casi e 6 morti. Gli attualmente positivi aumentano di 736 e sono ora 37.503 Sono leggermente in calo oggi i contagi per Coronavirus in Italia: secondo i dati del sito della protezione civile, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.501 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020) Calano leggermente i contagi: ieri 1616e 10 decessi,1.501e 6. Gli attualmente positivi aumentano di 736 e sono ora 37.503 Sono leggermente in caloi contagi perin: secondo i dati del sito della protezione civile, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.501 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

