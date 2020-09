Coronavirus, in Francia i nuovi contagi sfondano quota 10mila (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreLa Francia ha registrato oltre 10mila nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo annuncia il ministero della Sanità. Per la precisione, sono 10.561 i nuovi casi, un record da quando sono stati avviati i test a tappeto in tutto il Paese. Il tasso di positività, riferisce il ministero della Sanità, resta stabile al 5,4%. Le vittime delle ultime 24 ore sono 17. Il record di casi di oggi supera quello di giovedì, quando erano stati registrati 9.843 nuovi casi. Nell’ultima settimana ci sono stati 2.432 ricoveri ospedalieri, di cui 417 in terapia intensiva. Sebbene il totale sia ancora lontano dai picchi raggiunti ad aprile, c’è timore che l’aumento possa mettere in ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreLaha registrato oltrecasi dinelle ultime 24 ore. Lo annuncia il ministero della Sanità. Per la precisione, sono 10.561 icasi, un record da quando sono stati avviati i test a tappeto in tutto il Paese. Il tasso di positività, riferisce il ministero della Sanità, resta stabile al 5,4%. Le vittime delle ultime 24 ore sono 17. Il record di casi di oggi supera quello di giovedì, quando erano stati registrati 9.843casi. Nell’ultima settimana ci sono stati 2.432 ricoveri ospedalieri, di cui 417 in terapia intensiva. Sebbene il totale sia ancora lontano dai picchi raggiunti ad aprile, c’è timore che l’aumento possa mettere in ...

