Coronavirus, in Abruzzo registrati altri 35 casi di Covid 19, complessivamente sono 3967 (Di sabato 12 settembre 2020) L'Aquila - sono complessivamente 3967 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 35 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 75 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2954 dimessi/guariti (+7 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2940 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale ...

