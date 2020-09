Coronavirus | il viceministro Sileri | “Ok alla quarantena breve con tampone | test anche da privati”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020) “Sette o dieci giorni di? Non c’è un’evidenza scientifica. Cinque giorni no. Sette può avere un senso se c’è il. Questo per i contatti, che oggi fanno ladi 14 giornicon ilnegativo. Per i positivi,asintomatici, bisogna aspettare la negativizzazione del. Oggi i tamponi sono due, ma se ilè affidabile può bastarne uno. E stiamo affinando l’attendibilità del risultato”. Così ildella Salute Pierpaoloin un’intervista al Fatto Quotidiano. “Gli studi dicono che in 5-6 giorni dal contatto solitamente ti positivizzi. Con 7 giorni ...