Coronavirus, il bollettino di oggi: contagi in calo ma preoccupa la scuola (Di sabato 12 settembre 2020) Il bollettino di oggi segna contagi di Coronavirus in calo in Italia, ma aumentano le terapie intensive. Gli occhi sono puntati sul rientro a scuola di lunedì, che desta preoccupazioni dopo i casi riscontrati nelle materne. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri spiega le possibilità per quanto riguarda le quarantene brevi, e dichiara necessario aumentare i tamponi effettuati. Intanto, a Pavia, una classe è stata messa in quarantena dopo la positività al Covid di una bambina di 4 anni. Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi I dati diramati dal Ministero della Salute riportano 1.501 contagi nella giornata di ieri (-115 rispetto a venerdì), ma ...

