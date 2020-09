Coronavirus | il bilancio nazionale del 12 settembre

MediasetTgcom24 : coronavirus, il bilancio: 1.501 nuovi positivi e altri 6 morti - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - infoitinterno : Coronavirus a Palermo: peggiora il bilancio alla Rap, sono 26 i positivi - Mario52338411 : RT @MediasetTgcom24: coronavirus, il bilancio: 1.501 nuovi positivi e altri 6 morti - 83napolano : RT @MediasetTgcom24: coronavirus, il bilancio: 1.501 nuovi positivi e altri 6 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bilancio

UdineToday

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 12 settembre ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare anche oggi 6 persone. L'incremento dei nuovi casi di coronavirus è di 1.501 (1.616 ieri). Nes ...Calano i contagi per Coronavirus in Italia e in Sicilia. Nell'isola, nelle ultime 24 ore, sono 44 i nuovi positivi (ieri erano 104) su 4002 tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino del ministe ...