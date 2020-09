Coronavirus, i dati – 1501 contagi rilevati su 92mila tamponi. Sei morti in 24 ore, 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 12 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi di contagio da Coronavirus, mentre ieri l’incremento era stato di 1.616. Oltre 92 mila i tamponi effettuati a fronte dei 98mila del giorno precedente. Oggi si rileva inoltre un aumento dei ricoveri in terapia intensiva: sono adesso 182 i casi, con 7 persone in più. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Attualmente, nessuna Regione in Italia è a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore, secondo isul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501casi dio da, mentre ieri l’incremento era stato di 1.616. Oltre 92 mila ieffettuati a fronte dei 98mila del giorno precedente. Oggi si rileva inoltre un aumento deiin: sono adesso 182 i casi, con 7 persone in più. Il totale deiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale didall’inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Attualmente, nessuna Regione in Italia è a ...

