Coronavirus, firmata nuova ordinanza poco fa: ecco cosa cambia da lunedì (Di sabato 12 settembre 2020) La Sardegna è la prima Regione che chiede a chi entra nell'isola, qualsiasi sia la sua zona di provenienza, di presentare un test che accerti la negatività al Covid. Il presidente Solinas ha firmato in tarda serata l'ordinanza con cui "invita" chi arriva a certificare di non aver contratto il virus. La decisione di Solinas rispolvera il "passaporto sanitario", di cui si era parlato prima dell'estate. In questi giorni la Sardegna ha visto un continuo aumento dei casi, ma la mossa del governatore rischia di ingolfare ulteriormente le strutture sanitarie, già in difficoltà. L'ordinanza di Solinas prevede la mascherina obbligatoria anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali: le nuove norme sono previste fino al 7 ottobre prossimo. Da lunedì 14 settembre, quindi, tutti i passeggeri ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020) La Sardegna è la prima Regione che chiede a chi entra nell'isola, qualsiasi sia la sua zona di provenienza, di presentare un test che accerti la negatività al Covid. Il presidente Solinas ha firmato in tarda serata l'con cui "invita" chi arriva a certificare di non aver contratto il virus. La decisione di Solinas rispolvera il "passaporto sanitario", di cui si era parlato prima dell'estate. In questi giorni la Sardegna ha visto un continuo aumento dei casi, ma la mossa del governatore rischia di ingolfare ulteriormente le strutture sanitarie, già in difficoltà. L'di Solinas prevede la mascherina obbligatoria anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali: le nuove norme sono previste fino al 7 ottobre prossimo. Da lunedì 14 settembre, quindi, tutti i passeggeri ...

varesenews : Mascherine, scuole e misurazione della temperatura, firmata la nuova ordinanza regionale - ARSToscana : RT @toscananotizie: #Coronavirus Firmata dal presidente della Regione #Toscana una nuova ordinanza che recepisce il Dpcm in tema di traspor… - ReteUrp : RT @toscananotizie: #Coronavirus Firmata dal presidente della Regione #Toscana una nuova ordinanza che recepisce il Dpcm in tema di traspor… - agenziaimpress : #Coronavirus. Tpl, firmata una nuova ordinanza in #Toscana, bus pieni all’80% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus firmata [Comunicato stampa Giunta regionale Toscana] Coronavirus e tpl, firmata una nuova ordinanza: bus pieni all'80% Regioni.it Napoli, De Laurentiis in ripresa. Nel club tutti negativi, poker al Pescara

Volti distesi, pochi timori e anche una vittoria per strappare un sorriso. Il Napoli si stringe attorno al suo presidente, risultato positivo al Covid, e guarda al futuro con ottimismo regalandogli un ...

Nuova ordinanza anticovid del governatore Solinas: cambiano le regole per entrare in Sardegna

DA lunedì 14 "invito" ad effettuare test o a presentare autocertificazione. I passeggeri senza il test in partenza che accettano di fare il tampone in Sardegna sono obbligati a restare all'isolamento ...

Volti distesi, pochi timori e anche una vittoria per strappare un sorriso. Il Napoli si stringe attorno al suo presidente, risultato positivo al Covid, e guarda al futuro con ottimismo regalandogli un ...DA lunedì 14 "invito" ad effettuare test o a presentare autocertificazione. I passeggeri senza il test in partenza che accettano di fare il tampone in Sardegna sono obbligati a restare all'isolamento ...