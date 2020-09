Coronavirus, ex ministro risultato positivo (Di sabato 12 settembre 2020) positivo al Coronavirus anche un altro volto della politica italiana. Si tratta di un esponente di Forza Italia che si è occupato della Famiglia Il Coronavirus colpisce tutti, indistintamente. Di certo questa è uno di quegli insegnamenti che questo virus così feroce e subdolo ci ha insegnato. Non guarda in faccia nessuno, né giovani e … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020)alanche un altro volto della politica italiana. Si tratta di un esponente di Forza Italia che si è occupato della Famiglia Ilcolpisce tutti, indistintamente. Di certo questa è uno di quegli insegnamenti che questo virus così feroce e subdolo ci ha insegnato. Non guarda in faccia nessuno, né giovani e … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - iside50 : RT @iside50: Paolo Savona positivo al coronavirus. Il presidente Consob ed ex ministro per gli Affari Ue era stato in vacanza in Sardegna a… - iside50 : Paolo Savona positivo al coronavirus. Il presidente Consob ed ex ministro per gli Affari Ue era stato in vacanza in… - infoitinterno : L'ex ministro sardo Paolo Savona positivo al coronavirus: 'Sono asintomatico' - ligi_p : @fattoquotidiano NESSUNO PERDERÀ IL LAVORO Lo aveva annunciato e promesso a marzo il Ministro Gualtieri 'nessuno pe… -