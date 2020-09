Coronavirus, dalla Regione oltre 93mila mascherine per gli studenti Abruzzesi (Di sabato 12 settembre 2020) L'Aquila - oltre 93mila mascherine per 450 scuole ed un totale di 86.300 alunni delle primarie e secondarie di primo grado. Si prevede un rientro in sicurezza per gli studenti Abruzzesi che il 24 settembre troveranno mascherine chirurgiche, certificate, lavabili per almeno 20 volte, distribuite dai volontari della Protezione civile regionale. Un segnale di presenza e vicinanza della Regione Abruzzo ma, soprattutto, di attenzione per la salute dei ragazzi in un contesto così delicato. Un'iniziativa che ha visto far rete l'Ufficio scolastico regionale e l'assessorato alla sanità con l'individuazione di referenti Covid che fungeranno da interfaccia per le procedure da adottare nel corso dell'anno. E' stata presentata oggi nell'auditorium di Palazzo Silone a ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 settembre 2020) L'Aquila -per 450 scuole ed un totale di 86.300 alunni delle primarie e secondarie di primo grado. Si prevede un rientro in sicurezza per gliche il 24 settembre troverannochirurgiche, certificate, lavabili per almeno 20 volte, distribuite dai volontari della Protezione civile regionale. Un segnale di presenza e vicinanza dellaAbruzzo ma, soprattutto, di attenzione per la salute dei ragazzi in un contesto così delicato. Un'iniziativa che ha visto far rete l'Ufficio scolastico regionale e l'assessorato alla sanità con l'individuazione di referenti Covid che fungeranno da interfaccia per le procedure da adottare nel corso dell'anno. E' stata presentata oggi nell'auditorium di Palazzo Silone a ...

AGI- L'Europa si è mossa compatta per far fronte alla crisi scatenata dal coronavirus e l'Italia lavora duramente e assicura un piano "molto ambizioso per la ripresa". Lo ribadisce il ministro ...

