Coronavirus | Cuba | prorogato il coprifuoco a L' Avana

ANSA, - ROMA, 12 SET - Le autorità Cubane hanno esteso il coprifuoco notturno e le altre misure di lockdown a L'Avana per cercare di contenere la nuova ondata di casi di Coronavirus nella capitale.

ROMA, 12 SET - Le autorità cubane hanno esteso il coprifuoco notturno e le altre misure di lockdown a L'Avana per cercare di contenere la nuova ondata di casi di coronavirus nella capitale. Secondo qu ...

Al via la Serie Nacional a Cuba

A causa della pandemia che ha colpito la parte occidentale di Cuba, le prime quattro serie della stagione ... e i giocatori faranno i test COVID-19 e indosseranno le maschere durante le partite, negli ...

